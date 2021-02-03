Минфин с 5 февраля сократит закупку валюты в три раза

Минфин России с 5 февраля по 4 марта направит на покупку валюты 45,6 млрд руб., сообщается на сайте ведомства. Ежедневный объем эквивалентен 2,4 млрд руб.

Ранее, с 15 января по 4 февраля, объем покупок составлял 106,3 млрд руб., ежедневный эквивалент — 7,1 млрд руб. Таким образом, закупка валюты сократится почти в три раза. Объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет в феврале 2021 года ожидается в размере 47,1 млрд руб.

Минфин покупает валюту по бюджетному правилу на дополнительные доходы, поступающие от продажи нефти. Эти средства перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюту, наоборот, продают. Вырученные средства в этом случае идут на покрытие дефицита бюджета. В 2021 году установленная цена нефти — $43,3 за баррель. Покупка валюты возобновилась в январе на фоне резкого подорожания нефти.

Подробности — в материале “Ъ” «Минфин пришел за валютой».