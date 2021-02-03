На Дону планируется возобновить плановую медицинскую помощь

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение региональному минздраву и управлению Роспотребнадзора подготовить предложения по возобновлению оказания в полном объёме плановой медицинской помощи в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Уточняется, нагрузка моногоспиталей снижается. «Загруженность коечного фонда в госпиталях для больных коронавирусом составляет около 65%. «Не отмечено резких вспышек заболеваний, среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за прошедшие 14 дней не превышает 1%»,— говорится в сообщении. В Ростове госпитали для больных коронавирусом заполнены на 62%, а провизорные — на 59%. «Надо находить возможность возобновить плановую медицинскую помощь, люди в этом нуждаются»,— сказал Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Напомним, с 8 февраля в Ростове-на-Дону возобновят работу три отделения больницы №6 и БСМП. Койки в отделениях, которые раньше были провизорными, снова станут штатными.

Наталья Шинкарева

Наталья Шинкарева