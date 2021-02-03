В ростовской больнице № 6 и БСМП три отделения перейдут в штатный режим работы

Кардиологическое отделение в ростовской БСМП, а также хирургическое и гинекологическое отделения начнут работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее койки в отделениях были провизорными.

Отмечается, что после дезинфекции, 8 февраля, стационары восстановят прием больных с экстренными и неотложными показаниями. Кроме того, прием пациентов возобновится на базе городского колопроктологического лечебно-диагностического центра. Всего из провизорных в профильные на первом этапе будут переведены 140 коек. «В Ростове сохраняется стабильный уровень загруженности коечного фонда в провизорных госпиталях, на этой неделе она составляла уже менее 60%. Открытие отделений позволит улучшить доступность специализированной медицинской помощи»,— отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева