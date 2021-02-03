В Краснодаре в 2021 году проведут ямочный ремонт на 205 участках дорог

Администрация Краснодара планирует в 2021 года провести ямочный ремонт на 205 участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С начала года был проведен ямочный ремонт уже на 28 участках, приведено в порядок 4,8 тыс. кв. м. дорожного полотна. В настоящее время ямочный ремонт проводят четыре бригады – на ул. Мира, Новороссийской и других участках. Работы ведут ночью, чтобы не мешать движению автомобилей.

«Участки, которые надо привести в порядок, специалисты департамента выявляют во время объездов улично-дорожной сети, также в план включаем обращения от жителей города и сотрудников ГИБДД»,- рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

В 2020 году в Краснодаре провели ямочный ремонт 346 участков дорог, общая площадь — около 72,5 тыс. кв. м.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее власти Краснодара анонсировали, что за счет нового источника дорожного фонда – облигационного займа – отремонтируют семь участков улично-дорожной сети. Среди них два объекта станут переходящими на 2022 год. Общая стоимость работ составит почти 2 млрд руб., протяженность ремонтируемых участков – 17 км.

Алексей Белянин