В «Лантан-2000», заявившей о планах строительства угольного энергокомплекса в Кузбассе, ввели наблюдение

Кемеровский арбитраж ввел процедуру банкротства — наблюдение — в ООО «Лантан-2000», которое заявляло о планах строительства угольного энергокомплекса в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. Тем самым, суд признал обоснованным заявление московского АО «ИнфраВЭБ» («дочка» госкорпорации «ВЭБ.РФ»), которому «Лантан-2000» должен 274,8 млн руб. Временным управляющим назначена Мария Колесникова, судебное заседание по рассмотрению ее отчета назначено на 22 июня 2021 года.

Из всех требований заявителя к должнику в третью очередь кредиторской задолженности были включены 167,7 млн руб. основного долга и 74,57 млн процентов, еще 32,5 млн руб. неустойки учтены в реестре отдельно. Эти требования подлежат удовлетворению после погашения основного долга с процентами.

Кемеровское ООО «Лантан-2000» в 2015-2018 годах заявляло о намерениях построить в Ленинск-Кузнецком технологический комплекс по глубокой переработке угля с одновременной генерацией тепловой и электрической энергии стоимостью 4,5 млрд руб. (по расчетам 2018 года). Для проектно-изыскательских работ под строительство компания получила в июне 2016 года 167,7 млн руб. целевого займа от ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (сейчас «ИнфраВЭБ»). Однако, проект так и не был начат, а заем не возвращался. Банковская гарантия, якобы предоставленная «Лантан-2000» симферопольским АО «Генбанк» для получения займа, была подписана не председателем правления этого банка и имела реквизиты, по которым в банке не регистрировалась.

Игорь Лавренков, Кемерово