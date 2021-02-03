В Сочи приезжего будут судить за попытку убийства собаки

В Сочи в суд направлено дело в отношении жителя Волгоградской области, который пытался убить собаку, перерезав ей горло. Об этом сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, мужчина привел пса на кладбище и ударил его ножом в горло. Затем он попытался уйти, но собака последовала за ним. По дороге он нанес ей еще несколько ранений и скрылся.

Собаку обнаружил прохожий и доставил к ветеринару. При осмотре у пса были обнаружены серьезные раны в области трахеи, однако благодаря своевременно оказанной помощи собаку удалось спасти.

В отношении жителя Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье), ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, мужчина был задержан в январе 2021 года, через несколько дней после происшествия. По его словам, он решил убить собаку из-за того, что она бросилась на ребенка его знакомой.

Виктория Колганова