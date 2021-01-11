В Сочи приезжий стал фигурантом уголовного дела после попытки убийства собаки

В Сочи возбуждено уголовное дело против 38-летнего уроженца Волгоградской области, который пытался убить уличную собаку, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Сочи.

Мужчину задержали 4 января. По его словам, пес бросился на ребенка его знакомой, после чего он принял решение убить его. Мужчина взял кухонный нож, несколько раз ударил им собаку в шею и бросил умирать на дороге. На помощь животному пришли очевидцы происшествия. Животное доставили в ветклинку, где ему оказали всю необходимую помощь.

Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде трех лишения свободы.

Как писал "Ъ-Кубань", в Геленджике полиция инициировала проверку по факту гибели нескольких собак на набережной города.

Наталья Решетняк