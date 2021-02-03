Александр Беглов рассказал о поставках вакцины и новых прививочных пунктах

В ближайшее время к уже поставленным в Санкт-Петербург 143 тысячам доз вакцины прибавится еще 70-75 тысяч доз. Об этом рассказал Александр Беглов в эфире «России 24». Слова губернатора цитирует «RT на русском».

Также господин Беглов заявил, что к 10 февраля в городе ожидается открытие около 120 пунктов вакцинации, при этом прорабатывается возможность открывать новые пункты на базе корпусов «Ленэкспо».

Ранее стало известно, что до конца года в Петербурге начнутся испытания еще двух новых вакцин от COVID-19.