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Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

ЧМ по хоккею нацелился на Ригу

Почему было принято решение отказаться от матчей в Минске

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В Международной федерации хоккея уверены, что Латвия прекрасно проведет чемпионат мира, но к организаторам остается немало вопросов. Во вторник Рига стала единоличной хозяйкой мирового первенства 2021 года. Изначально она должна была разделить этот титул с Минском, но в середине января было решено отказаться от матчей в Белоруссии. Спонсоры соревнования стали отказываться финансировать его из-за жесткой реакции властей страны на масштабные протесты. Но, как выяснил “Ъ FM”, жители Латвии без энтузиазма относятся к перспективе проводить чемпионат мира в одиночку. Почему? И готова ли страна принять турнир? Выяснял Сергей Гусев.


Изначально желание взять на себя «белорусскую часть» матчей выражали Дания и Словакия, они принимали чемпионат несколько лет назад и были готовы предоставить всю инфраструктуру. Но, как рассказали в Международной федерации хоккея, из-за пандемии безопаснее провести все игры в одной стране, так организаторы смогут быть «более гибкими». К тому же это проще и дешевле, не нужно ломать голову над логистикой, вопросами пересечения границ и мерами безопасности при переездах.

В итоге все матчи пройдут в Риге, а при ухудшении ситуации с коронавирусом власти смогут провести соревнование в так называемом пузыре, рассуждает спортивный обозреватель “Ъ” Алексей Доспехов: «Основной стадион, который готовился под чемпионат мира, — “Арена Рига”, и есть Олимпийский спортивный корпус, расположенный буквально в полутора сотнях метров от него, который может быть переоборудован под проведение хоккейных матчей. Хоккеисты, по замыслу международной федерации, могут жить в гостинице, не пересекаясь с внешним миром, и быстро отправляться на стадион».

Впрочем, проблем и вопросов все равно хватает. Во-первых, Олимпийский спортивный центр нужно успеть переоборудовать. Во-вторых, все еще не достроен тренировочный каток в Даугаве. В-третьих, пока непонятно, позволит ли ситуация с коронавирусом пустить иностранных болельщиков в Латвию, а всех фанатов на трибуны. В отношении последнего в Международной федерации хоккея заявили, что рассматривают несколько вариантов рассадки — при 20%, 30%, 50% и 75% заполняемости арен. Но, возможно, матчи пройдут и вовсе без зрителей. Первенство должно стартовать 21 мая, и пока никто не может предсказать, не начнется ли к этому времени очередная волна пандемии. Сейчас в Латвии выявляют примерно 770 новых заразившихся в день, и снимать жесткие ограничения власти не планируют, говорит жительница Риги Александра:

«Первая реакция была такой — будто других проблем у нас сейчас нет в стране. И комендантский час действует по выходным, закрыты магазины, никакой помощи от государства нет. Какой чемпионат мира, если у нас границы закрыты? Они думают, что они к лету откроют границы, и все сюда ломанутся? У нас еще сейчас будут ужесточать меры, сказали уже, что надо запрещать поездки неважные, то есть только по какому-то очень важному случаю можно выехать. 99,9%, что у нас все это продлится — и карантин, и комендантский час».

Еще один важный момент — экономический. Как рассказал журналистам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, перенос матчей в Ригу потребует от организаторов дополнительных средств. И окупятся ли эти расходы — еще вопрос, отмечает совладелец издания Sports.ru Дмитрий Навоша:

«Мероприятие это весьма недешевое, расходы, конечно, превышают $10 млн.

Латвия не будет в одиночку нести весь этот груз, большую его часть примет на себя Международная федерация хоккея — все-таки она получает деньги от спонсоров, от продажи трансляций. Мы не знаем, что будет с билетами, и предположим, что билеты вообще не будут продаваться, это вполне, я думаю, реалистичный сценарий. Скорее всего, это будет редкий пример чемпионата мира, который будет убыточным, просто все будут ужиматься — и организаторы, и Международная федерация хоккея».

Впрочем, даже если организаторы останутся в минусе, чемпионата ждут латвийские бизнесмены, ведь для них любое оживление — это возможность компенсировать потери от пандемии, рассуждает жительница Риги Анастасия Байда: «Бизнес сейчас терпит большие убытки. Если у нас будет хоккей проходить, придется что-то раскрывать, разрешать для какого-то бизнеса. Если бы просто люди стали ходить больше по городу, заходить даже в какие-то места, брать какие-то напитки и еду навынос, уже бы что-то воспряло, конечно».

Еще один вопрос, который должен беспокоить Международную федерацию хоккея, — сумма компенсации для Белоруссии за перенос чемпионата. Пока она не определена, но собеседники “Ъ FM” сомневаются, что выплата превысит пару сотен тысяч долларов.

Ульяна Миненкова


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