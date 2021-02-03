В Самарской области установлены температурные рекорды

Во вторник, 2 февраля, на территории Самарской области на трех метеостанциях Самарской области зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Теплее всего было в Сызрани, где воздух прогрелся до +2,4°С, что на 0,2°С выше предыдущего максимума, установленного в 1980 году. В Новодевичьем зафиксирована температура +2,0°С и также на 0,2°С побит рекорд 41-летней давности. Новый рекорд тепла также установлен в Серноводске (+1,3°).

Ранее сообщалось, что 2 февраля 2021 года в Самаре и еще на трех метеостанциях региона зарегистрировано рекордное количество осадков.

Андрей Сазонов