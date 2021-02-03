В Свердловской области COVID-19 заразились 334 человека, 16 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 334 человека, еще 16 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 71 479 случаев заболевания COVID-19. Более 63 тысяч пациентов уже выздоровели, 2 079 больных скончались.

Напомним, в Свердловской области режим обязательной самоизоляции продлен до 15 февраля. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил увеличить заполняемость залов и трибун на спортивных мероприятиях с 30% до 50%. А также разрешил работать заведениям общепита в ночное время.