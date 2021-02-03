Хакеры взломали сайт «Четвертого канала» и переадресовали пользователей на расследование Навального

В ночь на 3 февраля неизвестные взломали сайт екатеринбургского «Четвертого канала», переадресовав ссылку сайта телеканала на сайт с расследование Алексея Навального «Дворец для Путина». Об этом “Ъ-Урала» сообщила директор канала Элеонора Расулова. Она отметила, что в данный проблему удалось устранить. Производители сайта делают аудит, что понять, кем и откуда была совершена атака.

«Я подозреваю, что атаку совершили именно на наш сайт из-за повышенного интереса общественности к нему из-за акции в честь 30-летия телеканала. В понедельник мы объявили о проведении ежедневных розыгрышей и о том, что главным призом, который мы разыграем в день рождения канала, станет квартира-студия. Для участия в розыгрыше нужно регистрироваться именно через сайт, что значительно повысило количество его посетителей», — отметила госпожа Расулова.

Фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки», опубликованный оппозиционером Алексеем Навальным на YouTube, на 3 февраля набрал около 108 млн просмотров. По данным исследовательской компании Mediascope, данный фильм до конца досмотрели 3,4 млн человек, или 3% населения России, передает РБК.