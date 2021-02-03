Правительство утвердило правила поддержки социальных проектов электронных СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ, сообщается на сайте правительства. Теперь порядок субсидирования будет регулировать правительство, а не Роспечать. Непосредственную поддержку будет оказывать Минцифры.

Получить субсидии на проекты смогут учредители СМИ. Средства можно будет направить на зарплаты, командировочные расходы, аренду транспорта и техники, декорации и др. Также средства могут получить владельцы социально ориентированных сайтов — оплатить труд сотрудников, продление регистрации доменного имени в интернете, аренду серверного оборудования и т. д.

В декабре 2020 года в Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Сейчас бесплатный доступ к ним осуществляется в рамках экспериментального проекта «Доступный интернет», который запустили по поручению президента России Владимира Путина.

О развитии проекта — в материале “Ъ” «Доступный интернет завесят рекламой».