Фарит Закиев начал голодовку в офисе ВТОЦ

Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал политическую голодовку, протестуя против иска прокуратуры о признании его организации экстремистской. Об этом сообщил «Ъ-Казань» сам господин Закиев, который сейчас находится в штаб-квартире центра в Казани.

По словам главы ВТОЦ, он намерен пить воду, но полностью откажется от еды. Господин Закиев не исключает, что в дальнейшем к голодовке могут подключиться другие члены организации. Фариту Закиеву 66 лет. «Мы хотим привлечь внимание общественности к этому процессу. Хотим, чтобы нас услышали в Европарламенте»,— заявил «Ъ-Казань» господин Закиев.

Напомним, в прокуратуре посчитали, что деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации». Заседание в Верховном суде Татарстана назначено на 24 февраля.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"