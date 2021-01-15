Прокуратура Татарстана добивается ликвидации ВТОЦ

Татарстанская прокуратура обратилась в Верховный суд республики с иском о ликвидации регионального общественного объединения «Всетатарский Общественный Центр» (ВТОЦ). Об этом “Ъ-Казань” сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, деятельность центра «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан». В течение последних нескольких лет в работе ВТОЦ были выявлены факты экстремисткой деятельности, при этом действенных мер к устранению причин и условий этого не предпринимались, отметили в ведомстве.

«Так, в 2019 году на территории г. Казани проведено публичное мероприятие, на котором выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности, возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку – русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию», — добавили в прокуратуре.

После проведенного мероприятия четыре его участника были привлечены к ответственности по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств. (ст. 20.3.1 КоАП РФ ).

Факт подачи иска прокуратуры к ВТОЦ “Ъ-Казань” подтвердили в пресс-службе Верховного суда, отметив, что дата судебного заседания по этому делу пока не назначена. «Иск поступил, пока не назначено», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в 2017 году по решению суда было ликвидировано набережночелнинское отделение Всетатарского общественного центра. В прокуратуре это объяснили тем, что в работе ВТОЦ установили «факты распространения в открытых источниках информации, направленной на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку “отношение к языку”».

"Ъ-Казань"