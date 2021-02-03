Повышенное содержание вредных веществ в воздухе выявили в двух городах Кузбасса

В Кемерове и Новокузнецке выявили загрязнения атмосферного воздуха, сообщается на сайте Кузбасского гидрометцентра. В Кемерове за 1 и 2 февраля зарегистрировано превышение ПДК пыли в Кировском районе. В Новокузнецке за эти же дни выявили превышение ПДК оксида углерода в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах, гидрофторида — в Новоильинском районе, а пыли — в Орджоникидзевском.

Сообщается, что общий уровень загрязнения атмосферы в Кемерове на 3 февраля ожидается умеренный, в Новокузнецке — пониженный.

В конце января в этих двух городах вводили режим «черного неба». Предприятиям рекомендовали сократить выборы в атмосферу.

Ранее российское рейтинговое агентство АКРА составило экологический рэнкинг регионов под названием «Кому на Руси дышать хорошо», где Кемеровская, Мурманская области и Карелия находятся в списке на последних трех позициях.

Артем Шпек