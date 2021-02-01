Природа для региональных финансов

Российское рейтинговое агентство АКРА представило первый собственный экологический рэнкинг субъектов РФ. Кроме попытки «стимулировать компании активнее заниматься вопросами развития регионов присутствия и экологической обстановки в них» рэнкинг — попытка продемонстрировать степень соответствия регионов экологическим, социальным и управленческим критериям (ESG) «ответственным инвесторам». В АКРА готовы расширять работу и делать полноценный ESG-рейтинг регионов, но качество исходных данных для этого в РФ пока остается недостаточным.

Первый экологический рэнкинг российских регионов под названием «Кому на Руси дышать хорошо» составлен АКРА на базе официальных данных, по которым рассчитан комплексный индикатор состояния окружающей среды в каждом регионе. Он включает шесть показателей: выбросы вредных веществ, сброс загрязненных сточных вод, отходы производства и потребления, водопотребление, энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды. При расчете комплексного индикатора для сравнения регионов аналитики использовали удельные значения показателей с равными весами на единицу валового регионального продукта (ВРП), а в случае с расходами на охрану окружающей среды — на единицу расходов бюджета. «Это позволяет определить наиболее "загрязненный" ВРП и выделить наиболее экологически ответственные регионы»,— считают в агентстве. Оценка учитывает и динамику за последние три года: так, наиболее неблагополучным регионам, к которым АКРА отнесло Северную Осетию и Рязанскую область, «где работа основных предприятий-загрязнителей (цветной металлургии и НПЗ соответственно) не смогла компенсировать наносимый ими экологический вред», индекс был снижен «за негативную динамику уровня экологичности ВРП». Последние три позиции в рэнкинге занимают Кемеровская и Мурманская области, а также Карелия, экологический вред которым промышленность не может компенсировать «позитивным влиянием на экономику регионов».

В лидерах рейтинга — Ненецкий автономный округ, Москва, Московская и Астраханская области. Аналитики агентства признают, что перенос центров прибыли на торговые подразделения компаний приводит к завышению ВРП в субъектах их регистрации и занижению ВРП регионов производства, искажая рэнкинг, и к тому, что «компании не компенсируют населению этих субъектов экологический и экономический вред».

Помимо цели «стимулировать компании более активно заниматься вопросами развития регионов присутствия и экологической обстановки в них» авторы рейтинга намереваются сделать регионы РФ интересными для «ответственных инвесторов». Максим Худалов, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА, рассказал “Ъ”, что в агентстве уже есть методология для оценки регионов на основе сопоставимых с международными экологических, социальных и управленческих критериев (ESG) — и рейтинг стал первым шагом в этом направлении. Он поясняет, что сейчас большинство инвестиционных стратегий переписываются с учетом этих критериев и субъекты РФ могут потенциально рассчитывать на эти ресурсы. «При нормальном качестве заемщиков и положительных ставках на фоне очень большого количества "шальных денег" на рынках мы можем получить длинное и недорогое финансирование»,— добавляет он.

Впрочем, эксперт признает: для качественного и сопоставимого с иностранными ESG-рейтинга нужны данные соответствующего качества, к которым не будет вопросов у инвесторов. Правительство же только намерено заняться качеством экологических данных в РФ. «Пока что имеем, то имеем. Мы стараемся упорядочить действительность. Сделать лучше, чем госорганы, мы не можем»,— поясняет аналитик.

Алексей Шаповалов