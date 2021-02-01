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Природа для региональных финансов

АКРА представило экологический рэнкинг субъектов России

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

Российское рейтинговое агентство АКРА представило первый собственный экологический рэнкинг субъектов РФ. Кроме попытки «стимулировать компании активнее заниматься вопросами развития регионов присутствия и экологической обстановки в них» рэнкинг — попытка продемонстрировать степень соответствия регионов экологическим, социальным и управленческим критериям (ESG) «ответственным инвесторам». В АКРА готовы расширять работу и делать полноценный ESG-рейтинг регионов, но качество исходных данных для этого в РФ пока остается недостаточным.


Первый экологический рэнкинг российских регионов под названием «Кому на Руси дышать хорошо» составлен АКРА на базе официальных данных, по которым рассчитан комплексный индикатор состояния окружающей среды в каждом регионе. Он включает шесть показателей: выбросы вредных веществ, сброс загрязненных сточных вод, отходы производства и потребления, водопотребление, энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды. При расчете комплексного индикатора для сравнения регионов аналитики использовали удельные значения показателей с равными весами на единицу валового регионального продукта (ВРП), а в случае с расходами на охрану окружающей среды — на единицу расходов бюджета. «Это позволяет определить наиболее "загрязненный" ВРП и выделить наиболее экологически ответственные регионы»,— считают в агентстве. Оценка учитывает и динамику за последние три года: так, наиболее неблагополучным регионам, к которым АКРА отнесло Северную Осетию и Рязанскую область, «где работа основных предприятий-загрязнителей (цветной металлургии и НПЗ соответственно) не смогла компенсировать наносимый ими экологический вред», индекс был снижен «за негативную динамику уровня экологичности ВРП». Последние три позиции в рэнкинге занимают Кемеровская и Мурманская области, а также Карелия, экологический вред которым промышленность не может компенсировать «позитивным влиянием на экономику регионов».

В лидерах рейтинга — Ненецкий автономный округ, Москва, Московская и Астраханская области. Аналитики агентства признают, что перенос центров прибыли на торговые подразделения компаний приводит к завышению ВРП в субъектах их регистрации и занижению ВРП регионов производства, искажая рэнкинг, и к тому, что «компании не компенсируют населению этих субъектов экологический и экономический вред».

Помимо цели «стимулировать компании более активно заниматься вопросами развития регионов присутствия и экологической обстановки в них» авторы рейтинга намереваются сделать регионы РФ интересными для «ответственных инвесторов». Максим Худалов, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА, рассказал “Ъ”, что в агентстве уже есть методология для оценки регионов на основе сопоставимых с международными экологических, социальных и управленческих критериев (ESG) — и рейтинг стал первым шагом в этом направлении. Он поясняет, что сейчас большинство инвестиционных стратегий переписываются с учетом этих критериев и субъекты РФ могут потенциально рассчитывать на эти ресурсы. «При нормальном качестве заемщиков и положительных ставках на фоне очень большого количества "шальных денег" на рынках мы можем получить длинное и недорогое финансирование»,— добавляет он.

Впрочем, эксперт признает: для качественного и сопоставимого с иностранными ESG-рейтинга нужны данные соответствующего качества, к которым не будет вопросов у инвесторов. Правительство же только намерено заняться качеством экологических данных в РФ. «Пока что имеем, то имеем. Мы стараемся упорядочить действительность. Сделать лучше, чем госорганы, мы не можем»,— поясняет аналитик.

Алексей Шаповалов


Экологический рэнкинг субъектов РФ

Название субъекта РФ Значение индикатора Оценка за факторы Корректировка
Выбросы Сбросы Отходы Водопотребление Энергопотребление Расходы на ООС[1] за динамику
Ненецкий автономный округ 1 1 1 1 1 1 1 0
Москва 1 1 1 1 1 1 1 -0,5
Московская область 1 1 4 1 3 2 1 -1
Астраханская область 1 1 2 1 4 1 3 -1
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,17 1 1 1 1 1 2 0
Калининградская область 1,17 1 3 2 1 1 2 -0,5
Ханты-Мансийский автономный округ 1,33 2 1 2 4 3 2 -1
Республика Тыва 1,5 1 2 4 4 2 2 -1
Санкт-Петербург 1,83 1 4 2 1 1 2 0
Нижегородская область 1,83 1 4 2 3 3 1 -0,5
Владимирская область 1,83 2 4 2 2 3 1 -0,5
Республика Саха (Якутия) 2 2 1 5 1 1 2 0
Новгородская область 2 3 2 3 2 3 2 -0,5
Чеченская Республика 2 4 1 1 5 3 1 -0,5
Ярославская область 2 2 5 2 2 3 1 -0,5
Республика Татарстан 2,17 2 2 2 2 2 3 0
Воронежская область 2,17 2 2 3 2 2 2 0
Республика Алтай 2,33 4 1 4 1 2 2 0
Чукотский автономный округ 2,33 2 1 5 1 1 4 0
Тюменская область 2,33 1 2 1 2 5 3 0
Камчатский край 2,33 2 2 4 3 1 2 0
Республика Чувашия 2,33 3 4 1 2 3 1 0
Республика Удмуртия 2,33 3 3 2 3 3 3 -0,5
Республика Дагестан 2,5 3 2 1 5 1 3 0
Тамбовская область 2,5 3 2 3 2 2 3 0
Сахалинская область 2,67 1 1 5 1 1 4 0,5
Кабардино-Балкарская Республика 2,67 4 3 1 5 2 1 0
Брянская область 2,67 2 3 2 2 2 5 0
Ростовская область 2,67 2 2 2 5 2 3 0
Волгоградская область 2,83 3 2 3 4 4 1 0
Томская область 2,83 4 1 2 4 3 3 0
Курганская область 2,83 4 3 3 1 4 2 0
Калужская область 2,83 1 3 3 1 4 5 0
Смоленская область 2,83 3 3 2 3 4 2 0
Курская область 2,83 2 1 4 3 4 3 0
Тульская область 2,83 3 4 4 2 3 1 0
Новосибирская область 3 2 2 4 3 2 5 0
Республика Мордовия 3 4 2 3 1 3 5 0
Республика Ингушетия 3 4 1 1 5 2 5 0
Омская область 3 3 3 3 2 3 4 0
Республика Калмыкия 3 3 3 1 5 1 5 0
Еврейская автономная область 3 4 3 2 2 5 2 0
Ленинградская область 3 2 4 3 3 4 2 0
Белгородская область 3 2 2 5 2 3 4 0
Ульяновская область 3,17 3 4 2 2 3 5 0
Самарская область 3,17 2 4 2 3 4 4 0
Пензенская область 3,17 2 4 3 3 2 5 0
Тверская область 3,17 3 3 1 5 4 3 0
Саратовская область 3,17 3 2 3 4 4 3 0
Липецкая область 3,17 5 2 3 2 4 3 0
Республика Башкортостан 3,17 3 3 4 3 3 3 0
Ставропольский край 3,33 3 4 2 5 3 3 0
Архангельская область 3,33 1 5 4 4 2 4 0
Республика Хакасия 3,33 4 3 5 2 5 1 0
Псковская область 3,33 5 3 3 3 2 4 0
Амурская область 3,33 4 3 3 1 5 4 0
Костромская область 3,33 3 3 2 5 4 3 0
Республика Крым 3,5 2 4 4 3 3 2 0,5
Магаданская область 3,5 2 2 5 3 3 3 0,5
Хабаровский край 3,5 2 4 5 3 2 5 0
Орловская область 3,5 4 4 4 2 2 5 0
Республика Адыгея 3,5 4 4 3 5 2 3 0
Кировская область 3,5 4 4 2 3 4 4 0
Оренбургская область 3,5 5 2 4 4 3 3 0
Приморский край 3,5 3 5 4 2 3 4 0
Краснодарский край 3,67 4 5 3 5 1 4 0
Свердловская область 3,67 4 4 4 2 4 4 0
Алтайский край 3,67 5 1 4 4 4 4 0
Вологодская область 3,67 5 3 4 3 5 2 0
Пермский край 3,67 3 3 4 4 4 4 0
Республика Марий Эл 3,83 3 4 3 3 3 4 0,5
Красноярский край 3,83 5 2 5 4 4 3 0
Челябинская область 3,83 3 5 4 3 5 3 0
Республика Коми 3,83 5 5 3 4 2 4 0
Севастополь 3,83 3 5 3 3 5 4 0
Карачаево-Черкесская Республика 4 5 5 4 4 4 2 0
Забайкальский край 4 5 3 5 4 5 2 0
Ивановская область 4 4 5 2 4 4 5 0
Республика Бурятия 4 5 3 5 5 5 1 0
Иркутская область 4 4 5 4 4 5 2 0
Северная Осетия-Алания 4,17 5 5 3 4 2 3 0,5
Рязанская область 4,17 4 3 3 3 4 5 0,5
Кемеровская область 4,5 5 4 5 4 5 4 0
Мурманская область 4,67 4 5 5 5 5 4 0
Республика Карелия 4,83 5 5 5 4 5 5 0

1 — максимальный балл; 5 — минимальный балл.

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