Постпред главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич вакцинировался от коронавируса

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич поставил прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Долго я не сомневался, потому что среди научного сообщества никаких вопросов нет. Сделал уже две прививки Спутником, после второго укола прошло полторы недели. Отчитываюсь о реакции: сам укол даже не замечаешь, хотя говорили, что болезненный; после первого укола вечером два часа знобило, следующий день — 37,2 (я бы и не знал, если бы не измерял), потом — 36,6; после второго: вечером и на следующий день 37,5, потом — 36,6 (хотя за несколько дней до прививки я умудрился словить легкий насморк). Из потерь — несколько дней без тренировок, но это можно с трудом пережить. Кстати, теперь я подверг этой невероятной процедуре своих родных, 4 человека возраста 50, 60 и 80 лет. У них вообще не было никаких симптомов, так что "тяжелее" всего было мне»,— отметил господин Хомич.

Напомним, что ранее в Удмуртию поступило 23,9 тысяч доз вакцины от коронавируса. В настоящее время она проходит процедуру маркировки.