В Удмуртию поступило 23,9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Партия вакцины от коронавируса в 23,9 тыс. доз поступила в Удмуртию. Об этом написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».
«Сейчас вакцина проходит обязательную процедуру проверки и маркировки, после чего будет распределена по прививочным пунктам. С завтрашнего дня на портале госуслуг будет достаточно свободных лотов для вакцинации»,— подчеркнул господин Бречалов.
Напомним, что ранее в Удмуртии началась массовая вакцинация от COVID-19. Приоритет отдается гражданам старше 65 лет.