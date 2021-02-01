В Удмуртию поступило 23,9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Партия вакцины от коронавируса в 23,9 тыс. доз поступила в Удмуртию. Об этом написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас вакцина проходит обязательную процедуру проверки и маркировки, после чего будет распределена по прививочным пунктам. С завтрашнего дня на портале госуслуг будет достаточно свободных лотов для вакцинации»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, что ранее в Удмуртии началась массовая вакцинация от COVID-19. Приоритет отдается гражданам старше 65 лет.