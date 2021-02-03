ЦБ оценил уровень долговой нагрузки россиян по кредитам и ипотеке

Россияне в среднем тратили на платежи по потребительским кредитам в четвертом квартале 2020 года 61% доходов, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. На ипотеку они направляли 56% своих доходов.

«Показатель работает и на микро, и на макро уровнях: он помогает ограничить риски как конкретному человеку, которого кредиторы информируют о его ПДН (показатель долговой нагрузки.—“Ъ”), так и на системном уровне. В четвертом квартале 2020 года средний уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам составил 61%, по ипотеке —56%»,— сообщила госпожа Данилова в интервью «РИА Новости».

Она также рассказала, что доля ипотечных кредитов, выданных закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале до 19% в третьем квартале. Однако в последние три месяца 2020 года она подросла до 22%. «Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН»,— сказала глава департамента ЦБ.

Ранее ЦБ разработал «дорожную карту» по модернизации механизма расчета ПДН заемщика. Она призвана помочь банкам более точно определять закредитованность клиентов, в первую очередь при выдаче необеспеченных займов. Также механизм может понадобиться в случае роста кредитной активности при сохранении низких доходов населения и при выходе банков в более рискованные сегменты рынка.

Подробности — в материале “Ъ” «ЦБ уточнит нагрузку».