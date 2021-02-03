Международное авиасообщение возобновляется в Кемерове

Оперативный штаба по предупреждению распространения COVID-19 в России принял решение о возобновлении полетов в заграничные государства из международного аэропорта в Кемерове. Также международное авиасообщение восстановится из города Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич рассказал “Ъ-Сибирь” о том, что доля международных пассажиров в прошлые годы в Кемерове доходила до 30–40%. При этом, по его словам, у таких аэропортов она не превышает 20%. В Кузбассе была «богатая чартерная программа», которая в 2020 году прекратилась.

Международный аэропорт Кемерова ранее принадлежал холдингу «Сибирский деловой союз», вошел в состав «Новапорта» в марте 2016 года. Располагается в 5 км юго-восточнее окраины города. По данным Росавиации, с января по декабрь 2020 года он обслужил 297 160 пассажиров.

Рейсы в иностранные государства были приостановлены в России весной прошлого года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С лета происходит постепенное возобновление полетов. В октябре международное авиасообщение с некоторыми странами возобновилось в аэропорте Красноярска.

Екатерина Лукашевич