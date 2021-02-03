Глава СЖР напомнил правоохранительным органам об ответственности за нападение на журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о недопустимости насилия сотрудников правоохранительных органов в отношении журналистов. В качестве примера он привел удар дубинкой человека в оранжевом жилете с надписью «Пресса».

«Еще раз хочу напомнить то, нельзя бить журналистов в жилетах. И еще раз будем каждый случай разбирать. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны»,— сказал господин Соловьев «РИА Новости».

В Москве на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, «Важных историй» Екатерина Аренина, «Открытых медиа» Дмитрий Никитин, а также корреспонденты «Росбалта» Алексей Волошинов и Станислав Корягин. Известно, что освободили сотрудников The Bell и «Важных историй». Сотрудник правоохранительных органов ударил дубинкой по голове корреспондента Youtube-канала Real Viewer Федора Худокормова.

2 февраля суд изменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции в поддержку оппозиционера. По информации «ОВД-Инфо», было задержано около 1,4 тыс. человек.

Подробнее о деле Алексея Навального — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».