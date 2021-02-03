«Союз-2» вывел на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту российский военный спутник с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Все прошло в штатном режиме.

«Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»). С космическим аппаратом установлена связь, его бортовые системы функционируют.

«Старт "Союза-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк состоялся. Все штатно»,— написал господин Рогозин в Telegram-канале.

Прошлый пуск ракеты «Спутник-2» был произведен с космодрома Плесецк 3 декабря 2020 года. Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что «Роскосмос» в 2021 году произведет ряд пусков в интересах Минобороны, которые изначально были запланированы на 2019 год.