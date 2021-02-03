В центре Петербурга задержали 150 человек

150 человек задержаны в центре Петербурга во время стихийной акции в Поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

В настоящее время неокторые пртестующие разбились на группы и прячутся от полиции во дворах. По данным РИА «Новости», большинство участников акции покинули Невский проспект.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. Условное наказание заменили на реальный срок.

Подробнее о судебном заседании по делу Алексея Навального — в трансляции «Ъ»