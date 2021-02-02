Члены ВТОЦ обьявили о политической голодовке

Члены Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) объявили о политической голодовке с 3 февраля. Таким образом общественники будут протестовать против поданного прокуратурой иска о признании ВТОЦ экстремистской организацией.

«Признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом татарского народа, признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ»,— говорится в обращении, подписанном председателем президиума ВТОЦ Фаритом Закиевым. В тексте не указано, кто из членов организации намерен участвовать в протестной акции.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"