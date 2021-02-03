Федоров Денис Владимирович

Родился в 1978 году в Обнинске. В 2001 году окончил МГТУ имени Баумана по специальности «экономика и управление на предприятии». Кандидат экономических наук. В 2004–2005 годах руководил управлением инвестиционных технологий и технологических проектов в ООО «Евросибэнерго-инжиниринг», в 2005–2006 годах — аналогичным управлением в ООО «Корпорация "Газэнергопром"». В 2007 году возглавил управление «Газпрома», курирующее работу компании в сфере энергетики и тепловой генерации.

С марта 2009 года — гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), объединяющего энергоактивы «Газпрома». Председатель совета директоров ОГК-2 и МОЭК, член совета директоров ТГК-1 и «Мосэнерго» (компании подконтрольны ГЭХ). Увлекается хоккеем и рыбалкой. Женат, воспитывает сына.