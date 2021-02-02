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Протестующие идут в сторону Дворцовой площади

Участники акции протеста в Петербурге движутся по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Как передает корреспондент “Ъ-СПб”, число протестующих растет, их уже около 100 человек.

За участниками акции в поддержку Алексея Навального следуют сотрудники полиции. При этом воле Гостиного двора продолжаются задержания.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. Он приговорен к реальному сроку.

Подробнее о судебном заседании — в трансляции «Ъ»

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