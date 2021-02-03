В «Инвитро» говорят о формировании у россиян иммунного ответа к коронавирусу

Средний суточный показатель положительных тестов на антитела класса IgG, дающие наиболее стойкий иммунитет к COVID-19, составил 46,6%. Такие данные получены в ходе проекта «Инвитро. Мониторинг», запущенного сетью диагностических медицинских офисов «Инвитро». Всего в центрах сети было проведено 1,6 млн тестов, общее число положительных результатов составило 30%. В мае прошлого года этот показатель составлял всего 13,2%. По мнению представителей «Инвитро», эти данные косвенно свидетельствуют о формировании у россиян иммунного ответа к коронавирусу.

Отметим, положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.

Масштабное тестирование в более чем 1,5 тыс. своих офисов «Инвитро» начала в мае прошлого года. Одним из лидеров по количеству положительных результатов анализов на антитела к COVID-19 за это время стала Москва — 21,1% от 350 тыс. тестов. В Санкт-Петербурге за тот же период было проведено 123 тыс. тестов, из которых положительными оказались 29%.

По словам главного врача ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, процент положительных результатов наглядно отражает подъем заболеваемости COVID-19, который начался осенью 2020 года. Полученные данные — дополнительная иллюстрация того, что вторая волна была намного более массовой, чем первая. Рост числа положительных тестов на антитела IgG, по мнению господина Позднякова, свидетельствует о формировании популяционного иммунного ответа и устойчивости к новой коронавирусной инфекции. Тем не менее пока эксперты затрудняются ответить на вопрос, как долго будет сохраняться такая защита.

Александр Осипов