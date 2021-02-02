В центре Петербурга задержаны уже 30 человек

На Невском проспекте в Петербурге задержаны уже 30 человек. Еще столько же остаются в районе Гостиного двора.

Как передает корреспондент “Ъ-СПб”, неизвестно, зеваки это или сторонники Навального. Плакатов нет, лозунгов — тоже.

Протестующие перешли Невский проспект, где находятся более 60 человек. К ним направляются бойцы ОМОНа.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. Условное наказание заменили на реальный срок.

Подробнее о судебном заседании по делу Алексея Навального — в трансляции «Ъ»