На Невском проспекте задержаны два человека с пустым плакатом

На Невском проспекте в Петербурге вечером 2 февраля полицией задержаны два человека. В руках они держали пустой плакат. Об этом сообщает «Бумага» в Telegram. По данным «Протестного Петербурга» задержанных уже трое.

В Петербурге в настоящее время перекрыт проход на Дворцовую площадь, на Невском проспекте дежурят сотрудники полиции.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. По итогам заседания Навальному назначено наказание 2,8 года, с учетом домашнего ареста.

Подробнее о судебном заседании — в трансляции «Ъ»