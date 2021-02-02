На обеспечение лекарствами жителей Краснодарского края дополнительно выделят 500 млн рублей

Власти Краснодарского края дополнительно выделят из бюджета 500 млн на закупку лекарств для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В списке субсидируемых лекарств — средства для лечения детской спинальной мышечной атрофии, диабета, эпилепсии, онкологических и других тяжелых заболеваний.

Данный вопрос включен в повестку февральской сессии Законодательного Собрания края. В случае, если инициативу поддержат депутаты, общая сумма средств, направленных на приобретение лекарств в 2021 году составит около 4,9 млрд рублей, что на 700 млн руб. больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, министерство здравоохранения Краснодарского края также выделило 190 млн руб. на закупку препарата «Спинраза» для шестерых детей, страдающих спинально-мышечной атрофией. Всего же на лечение детей со СМА Краснодарскому краю требуется около 2 млрд рублей в год, по количеству заболевших регион находится на третьем месте в России после Москвы и Московской области.

Ольга Логинова