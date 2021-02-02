В Казани подано уведомление о митинге «против задержания и репрессий»

Представители демократической оппозиции Марсель Шамсутдинов (ПАРНАС), Руслан Зинатуллин («Яблоко») и Владимир Колодцев («Левый фронт») подали в исполком Казани уведомление о проведении митинга 14 февраля. Об этом «Ъ» сообщил господин Шамсутдинов. Акция заявлена «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму».

Организаторы планирует провести митинг на площадке у театра Камала. Ответ исполкома пока не получен.

Напомним, что 31 января у театра Камала прошла акция в поддержку Алексея Навального, однако была не согласована с властями. Протестующие пытались дойти до Казанского кремля и площади Свободы. Полиция задержала более 400 человек. По итогам акции 23 января в центре Казани были задержаны более 200 участников.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"