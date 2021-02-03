«Газпрому» неуютно в горах

Как выяснил “Ъ”, «Газпром» хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, этот бизнес приносит монополии только убытки. Она попросила правительство передать функции единому федеральному оператору, которому готова отдать все активы в регионе. За собой «Газпром» хочет оставить только оптовые поставки газа в Дагестан.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФКП) (письмо от 18 января есть у “Ъ”). Таким образом, «Газпром» хочет уйти от убытков, генерируемых регионом: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд руб., а резервы по сомнительным долгам — более 9,4 млрд руб., пишет господин Миллер.

В «Газпроме» от комментариев отказались, в правительстве Дагестана “Ъ” не ответили. В пресс-службе правительства РФ подтвердили получение письма, добавив, что предложение «Газпрома» находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе.

«Газпром» в Дагестане занимается сбытом газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а также газораспределением через «Газпром газораспределение Дагестан» (эксплуатирует 13,943 тыс. км сетей на территории региона, как собственных, так и третьих лиц) и «Газпром газораспределение Махачкала» (эксплуатирует 1,29 тыс. км собственных сетей). В письме Алексея Миллера отмечается, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км).

По предложению топ-менеджера газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, перейдут в безвозмездное пользование ФКП. Газораспределительные сети передадут ФКП в аренду. В качестве альтернативы «Газпром» готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления.

Сам «Газпром» готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП. Собственную сбытовую деятельность в регионе «Газпром» хочет прекратить после передачи в ФКП абонентской базы и перевода персонала, отвечающего за реализацию газа, в «Газпром межрегионгаз Махачкала».

«Газпром» хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний), судебных исков по взысканию платы за пользование сетями. Попытки «Газпрома» организовать надлежащее газоснабжение в Дагестане, в том числе усилия по выверке абонентской базы, устранению незаконных врезок в газораспределительные сети и повышению платежной дисциплины потребителей, «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана», резюмирует господин Миллер.

Белый дом неоднократно пытался найти способ снизить потери «Газпрома» и «Россетей» на Северном Кавказе — на регион традиционно приходится более половины неплатежей за энергоресурсы в РФ. В 2018 году правительство рекомендовало руководству регионов Северо-Кавказского федерального округа отдавать «Газпрому» и «Россетям» сетевые активы — электросети и газораспределительные сети, которые либо принадлежат региону, либо имеют неустановленное право собственности,— в счет существующих долгов. Но это существенно ситуацию не улучшило.

«Россети» в 2020 году начали реализовывать схему по созданию в проблемном регионе федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных региональных энергосбытовых компаний холдинга. Первым из них стал «Дагэнергосбыт», который уже лишен статуса гарантирующего поставщика и сейчас временно находится под управлением «Россети Северный Кавказ». Для остальных проблемных активов на Северном Кавказе «Россети» попросили рассрочку оплаты долгов на четыре года.

Татьяна Дятел