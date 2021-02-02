Детский омбудсмен сообщила о восьми задержанных у Мосгорсуда несовершеннолетних

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала, что у здания Мосгорсуда, где 2 февраля проходит судебное заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, были задержаны восемь несовершеннолетних граждан. По ее словам, после вызова родителей в полицейский участок их всех отпустили.

«Нам известно о восьми задержанных, но эта цифра не точная. Для подтверждения отправили запрос в правоохранительные органы,— сказала госпожа Ярославская "РИА Новости".— Мне известно, что в отношении этих детей были соблюдены все процедуры. Были вызваны их родители, после чего всех несовершеннолетних отпустили домой».

Сегодня, 2 февраля, в здании Мосгорсуда проходит выездное заседание Симоновского суда, на котором рассматривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока господина Навального по делу «Ив Роше» на три с половиной года тюрьмы. Решение суда будет озвучено около 20:00. Сторонники политика с самого утра проявляют активность. По данным «ОВД-Инфо», за сегодняшний день задержаны уже 329 человек.

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