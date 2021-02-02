Задуматься об «Апологии вечности» В галерее Artefice на Петроградской стороне 2 февраля 2021 года открылась персональная выставка Ивана Журавлева «Апология вечности»

Иван Журавлев, родившийся в 1993 году в Новосибирске, сегодня является представителем молодого поколения художников Петербурга. Он окончил Новосибирское государственно-художественное училище, проходил обучение в мастерской монументальной живописи под руководством С. Н. Репина и в настоящее время является художником-стажером творческой мастерской монументальной живописи под руководством академика В. А. Мыльниковой.

По словам организатора выставки, куратора и владелицы галереи Artefice Светланы Головешкиной, «представленные в экспозиции живописные и графические произведения раскроют перед зрителем глубину академической школы живописи. Через образы классической идеи красоты автор обращается к столь далекой от наших дней теме противостояния язычества и христианства. Это не что иное, как апология вечности в бессмертном образе Сократа».

Живопись Ивана Журавлева отдает дань старым мастерам, таким как Тициан, Корреджо, Караваджо, Эль Греко и Давид. Переосмысляя традиции прошлого и связывая их с современным мировосприятием, Иван Журавлев зарождает новое понимание классического академического искусства, будоража зрителя экспрессивными переживаниями и глубокими страстями. Отказываясь от конкретики и излишней детализации, художник разрывает рамки историзма и воздвигает иную философию формы.

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