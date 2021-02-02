Сочи вошел в топ-3 городов для путешествий с домашними животными

Около 11% россиян выбирают Сочи для поездок на отдых со своими домашними любимцами, подсчитал сервис организации путешествий Tvil.ru.

По этому показателю российский курорт занял второе место. Лидером по популярности среди владельцев животных стала Ялта (15%), на третьем месте – абхазская Гагра (10%).

По данным авторов исследования, 68% путешественников с питомцами предпочитают останавливаться в отелях, частные дома и квартиры выбирают только 15% туристов. При этом именно эта категория туристов обычно предпочитает длительное проживание - в среднем от пяти ночей. Наиболее значимым при этом является политика отеля в отношении животных, набор соответствующих сервисов для их владельцев и близость локации к природным объектам, доступным для прогулок с собаками.

По данным сервиса онлайн-бронирования «Едем-в-Гости.ру», средняя стоимость размещения в отелях категории pet friendly колеблется в зависимости от региона и уровня отеля. Например, в пятизвездочных отелях Сочи за проживание двух взрослых с питомцем попросят от 10,8 до 22,8 тыс. руб. в сутки, в гостиницах среднего уровня цена - от 2500 руб. в сутки. В Анапе аналогичный отдых обойдется в 1600 руб. в сутки, в Геленджике - 1000 руб. в сутки.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань” Краснодарский край стал лидером среди направлений, которые россияне выбирали для новогоднего отдыха, на прибрежный кластер Сочи и горнолыжные курорты Красной Поляны пришлось от 50% до 70% бронирований в период зимних каникул.

Ольга Логинова