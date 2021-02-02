Пользователи Mail.ru назвали лучшие гаджеты 2020 года

Российская компания Mail.ru подвела итоги пользовательского голосования ежегодной премии «Лучший гаджет по версии рунета 2020».
В конкурсе участвовало около 200 устройств. Опрошены более миллиона человек. Премия «Лучший гаджет по версии рунета» проводится Mail.ru уже в одиннадцатый раз.
Главными победителями премии стали смартфоны с гибким экраном от Samsung и Oppo. Складной смартфон с двумя дисплеями Galaxy Z Fold2 был объявлен «технологией года», а сворачивающийся OPPO X 2021 — «инновацией года».
В номинации «самый необычный гаджет» победила куртка с подогревом Xiaomi Smart Heated Parka, а лучшим роботом стал японский андроид Erika, опередивший робота-собаку Spot от Boston Dynamics.
Победители среди смартфонов:
- флагман года: Huawei P40 Pro;
- доступный флагман: Honor 30 Pro+;
- самый сбалансированный смартфон: Xiaomi POCO X3 NFC;
- лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 865+;
- возвращение года: Motorola RAZR 5G.
Победители среди компьютеров:
- рабочий ноутбук года: ASUS ROG Zephyrus Duo 15;
- игровой ноутбук: ASUS ROG Strix SCAR 17;
- самый «сбалансированный» компьютер: Honor MagicBook 15;
- планшет: iPad Pro 12,9 (2020).
Победители среди телевизоров:
- флагман года: Samsung QLED Q950T;
- инновация года: Samsung The Sero;
- лучший дизайн: Sony BRAVIA ZH8;
- «оптимальный баланс»: Xiaomi Mi TV 4S 65.
Победители среди камер:
- полнокадровая камера: Sony Alpha 7S III;
- камера с кроп-матрицей: Canon EOS M50 Mark II;
- компактная камера: Sony Alpha 7C;
- камера для видеоблога: GoPro HERO9.
Победители в других категориях:
- умные часы: Apple Watch Series 6;
- игровая приставка: PlayStation 5 Digital Edition;
- беспроводная колонка: JBL Xtreme 3;
- беспроводные наушники: Huawei Freebuds Pro.