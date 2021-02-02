02 февраля, вторник
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Пользователи Mail.ru назвали лучшие гаджеты 2020 года

Российская компания Mail.ru подвела итоги пользовательского голосования ежегодной премии «Лучший гаджет по версии рунета 2020».

В конкурсе участвовало около 200 устройств. Опрошены более миллиона человек. Премия «Лучший гаджет по версии рунета» проводится Mail.ru уже в одиннадцатый раз.

Главными победителями премии стали смартфоны с гибким экраном от Samsung и Oppo. Складной смартфон с двумя дисплеями Galaxy Z Fold2 был объявлен «технологией года», а сворачивающийся OPPO X 2021 — «инновацией года».

В номинации «самый необычный гаджет» победила куртка с подогревом Xiaomi Smart Heated Parka, а лучшим роботом стал японский андроид Erika, опередивший робота-собаку Spot от Boston Dynamics.

Победители среди смартфонов:

  • флагман года: Huawei P40 Pro;
  • доступный флагман: Honor 30 Pro+;
  • самый сбалансированный смартфон: Xiaomi POCO X3 NFC;
  • лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 865+;
  • возвращение года: Motorola RAZR 5G.

Победители среди компьютеров:

  • рабочий ноутбук года: ASUS ROG Zephyrus Duo 15;
  • игровой ноутбук: ASUS ROG Strix SCAR 17;
  • самый «сбалансированный» компьютер: Honor MagicBook 15;
  • планшет: iPad Pro 12,9 (2020).

Победители среди телевизоров:

  • флагман года: Samsung QLED Q950T;
  • инновация года: Samsung The Sero;
  • лучший дизайн: Sony BRAVIA ZH8;
  • «оптимальный баланс»: Xiaomi Mi TV 4S 65.

Победители среди камер:

  • полнокадровая камера: Sony Alpha 7S III;
  • камера с кроп-матрицей: Canon EOS M50 Mark II;
  • компактная камера: Sony Alpha 7C;
  • камера для видеоблога: GoPro HERO9.

Победители в других категориях:

  • умные часы: Apple Watch Series 6;
  • игровая приставка: PlayStation 5 Digital Edition;
  • беспроводная колонка: JBL Xtreme 3;
  • беспроводные наушники: Huawei Freebuds Pro.

Евгений Федуненко


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