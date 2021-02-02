В Ростовской области прививки от COVID-19 сделали 16,5 тыс. человек

По данным на 2 февраля, в Ростовской области прививки от коронавируса сделали более 16,5 тыс. жителей региона. Об этом во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходило онлайн, сообщил заместитель министра здравоохранения области Александр Крат.

«На территории области находится 17,7 тыс. доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день больше 16,5 тыс. человек привиты и внесены в регистр. По предварительной информации, ожидается поставка 10,8 тыс. доз вакцины, к концу недели — еще одна поставка. У нас готовы разнарядки во все муниципалитеты»,— рассказал господин Крат.

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что к концу января в область должно было прийти порядка 60 тыс. доз вакцины. В течение февраля регион должен получить около 100 тыс. доз.

Наталья Шинкарева