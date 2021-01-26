До конца января в Ростовскую область поступит 60 тыс. доз вакцины от COVID-19

В Ростовскую область к концу февраля должно поступить 160 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции, которая проходит онлайн.

«До конца января мы должны получить порядка 60 тыс. доз вакцины. Если говорить о феврале, то по данным на сегодняшний день мы должны получить порядка 100 тыс. доз вакцины»,— рассказал господин Голубев. Также он отметил, что сейчас в области прививку от коронавируса сделали более 5 тыс. человек. «Сейчас мы имеем 83 пункта вакцинирования. По мере поступления вакцины все они загружаются, и одна из принципиальных задач — давать максимальную информацию людям о записи, порядке проведения вакцинации. У нас подготовлены мобильные пункты, мы изучаем ситуацию по области и ищем возможность, чтобы такие пункты могли быть в тех местах, где людям сложно добраться до медучреждения, где проходит вакцинация»,— сообщил губернатор.

Наталья Шинкарева