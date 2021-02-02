В Воронежской области могут построить психоневрологический интернат за 500 млн рублей

Правительство Воронежской области опубликовало тендер на поиск подрядчика для строительства психоневрологического интерната в Хохольском районе Воронежской области. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 484,46 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются с 1 до 24 февраля. Победителю тендера предстоит разработать рабочую документацию и построить в муниципалитете «Центр ухода и социализации "Хохольский"». Для пожилых мужчин и инвалидов I-II групп старше 18 лет.

«Система заботы о воронежцах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обязана постоянно совершенствоваться и отвечать запросам времени. Жаль, нельзя закрыть этот вопрос сиюминутно, но это не значит, что мы должны забыть о нем. Вслед за готовым объектом в Ярках Новохоперского района приступаем к созданию схожего учреждения на 128 мест в Орловке. Ставим задачу возвести его к концу 2023 года»,— прокомментировал губернатор Александр Гусев, дав старт проекту в Хохольском районе.

О том, как и при каких обстоятельств в Воронежской области перестроили психоневрологический интернат в Алферовке Новохоперского района, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников