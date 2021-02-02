Тюменского адвоката осудили за мошенничество на шесть лет колонии

Суд приговорил члена Тюменской областной коллегии адвокатов к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области. По данным портала 72.ru, речь идет об адвокате Розе Дроздовой.

По версии следствия, она убедила жену подзащитного бизнесмена, отбывающего наказание за покушение на убийство, в том, сможет добиться прекращения уголовного преследования супруга при помощи связей среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах. За это адвокат запросила крупную сумму денег: в результате с сентября 2015 года по февраль 2017 года на ее счет была начислены средства в сумме порядка 23 млн руб. и $12 тыс. В марте 2017 года потерпевшая попросила вернуть женщину деньги, так как обещание по освобождению предпринимателя не было выполнено. Не дождавшись возврата средств, она обратилась в правоохранительные органы.

После предъявленного обвинения в мошенничестве в сентябре 2017 года обвиняемая скрылась и была объявлена в международный розыск. Дроздову задержали 25 августа 2019 года на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге после прибытия из-за границы. Адвокат вину не признавала.

Недавно в розыск объявили экс-адвоката Елену Гончарову, обвиненную в мошенничестве и приговоренную к трем годам колонии-поселении за получение взятки для бывшего главы полиции Первоуральска (Свердловская область) Олега Грехова.

Ирина Пичурина