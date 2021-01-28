Бизнесу помогут рублем По поручению губернатора Вениамина Кондратьева финансирование институтов поддержки бизнеса в Краснодарском крае в 2021 году увеличат до 4,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным администрации Краснодарского края, в 2020 году более 50% представителей малого и среднего бизнеса относятся к пострадавшим отраслям экономики. Для поддержки предпринимателей в крае были разработаны специальные антикризисные программы. По инициативе главы региона также были докапитализированы краевые фонды. Так, объем Фонда микрофинансирования был увеличен на 1,2 млрд рублей, Фонда развития промышленности — на 2 млрд рублей.

По итогам года Фонд микрофинансирования выдал бизнесу льготные займы на сумму более 1,9 млрд рублей. Фонд развития бизнеса в свою очередь предоставил 217 поручительств на сумму более 1,5 млрд рублей, что позволило привлечь 3,9 млрд кредитных средств. Благодаря этим мерам, по итогам 2020 года у Краснодарского края один из самых низких показателей в Южном федеральном округе по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность.

В декабре 2020 года Вениамин Кондратьев сообщил, что федеральными мерами поддержки бизнеса в Краснодарском крае воспользовались около 100 тыс. предпринимателей, а региональными — почти 50 тысяч. Деньги пошли на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, на оплату арендных платежей и коммунальных услуг.

«Именно в этот кризисный год мы смогли убедиться, что та база поддержки бизнеса, которую мы создавали последние несколько лет, действительно эффективна. В результате всех принятых мер последние три месяца мы отмечаем стабильный рост собственных доходов краевой казны»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В 2021 году, сообщил губернатор, финансирование институтов поддержки в Краснодарском крае будет увеличено. В общей сложности из бюджета Кубани будет выделено 4,5 млрд руб., которые пойдут на восстановление деятельности МСП, приостановленной в период карантинных ограничений, рассказал глава региона.

По итогам года Фонд микрофинансирования выдал бизнесу льготные займы на сумму более 1,9 млрд рублей.

«Основным инструментом здесь является краевой Фонд микрофинансирования. За счет средств бюджета малый и средний бизнес может получить займы под небольшой процент. В 2021 году фонд выделит на это более 2 млрд рублей. Предпринимателям, не имеющим залоговой базы, помогает Фонд развития бизнеса края: он предоставляет гарантийную поддержку. В этом году в фондом планируется предоставить поручительств на сумму не менее 2,2 млрд рублей»,— сообщил он.

Губернатор также сообщил, что сейчас в Краснодарском крае разрабатывается комплекс сервисов и мер поддержки самозанятых граждан и предпринимателей, реализующих проекты социальной значимости. Реализация этих направлений позволит увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 1 млн человек к 2025 году.

Ранее вице-губернатор Александр Руппель рассказал, что в 2021 году в Краснодарском крае одним из нововведений станет особое внимание к государственным мерам поддержки самозанятых.

«Сейчас их более 46 тысяч человек. На самозанятых будут распространяться все виды поддержки, предусмотренные для малого и среднего предпринимательства. В том числе самая популярная мера поддержки — льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования»,— прокомментировал он.

Меры поддержки бизнеса, предпринятые в Краснодарском крае, оценили и в Минэкономразвития России. Глава ведомства Максим Решетников включил их в число лучших региональных практик, помогавших предпринимателям в 2020 году. Например, по числу самозанятых Кубань вошла в топ-5 регионов России. Кроме того, Краснодарский край отметили как один из лучших регионов в области оценки регулирующего воздействия.

«Принятые меры поддержки позволили малому и среднему предпринимательству не просто удержаться, но и сохранить рабочие места. В этом году нам удалось перевыполнить показатели по ряду региональных проектов. Более 10 тысяч предпринимателей получили поддержку в рамках проекта по акселерации. На 30% удалось превысить плановые показатели финансовой поддержки, оказанной Фондом развития бизнеса»,— также рассказал Александр Руппель.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края