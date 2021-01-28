Бизнесу помогут рублем

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
По данным администрации Краснодарского края, в 2020 году более 50% представителей малого и среднего бизнеса относятся к пострадавшим отраслям экономики. Для поддержки предпринимателей в крае были разработаны специальные антикризисные программы. По инициативе главы региона также были докапитализированы краевые фонды. Так, объем Фонда микрофинансирования был увеличен на 1,2 млрд рублей, Фонда развития промышленности — на 2 млрд рублей.
По итогам года Фонд микрофинансирования выдал бизнесу льготные займы на сумму более 1,9 млрд рублей. Фонд развития бизнеса в свою очередь предоставил 217 поручительств на сумму более 1,5 млрд рублей, что позволило привлечь 3,9 млрд кредитных средств. Благодаря этим мерам, по итогам 2020 года у Краснодарского края один из самых низких показателей в Южном федеральном округе по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность.
В декабре 2020 года Вениамин Кондратьев сообщил, что федеральными мерами поддержки бизнеса в Краснодарском крае воспользовались около 100 тыс. предпринимателей, а региональными — почти 50 тысяч. Деньги пошли на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, на оплату арендных платежей и коммунальных услуг.
«Именно в этот кризисный год мы смогли убедиться, что та база поддержки бизнеса, которую мы создавали последние несколько лет, действительно эффективна. В результате всех принятых мер последние три месяца мы отмечаем стабильный рост собственных доходов краевой казны»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В 2021 году, сообщил губернатор, финансирование институтов поддержки в Краснодарском крае будет увеличено. В общей сложности из бюджета Кубани будет выделено 4,5 млрд руб., которые пойдут на восстановление деятельности МСП, приостановленной в период карантинных ограничений, рассказал глава региона.
«Основным инструментом здесь является краевой Фонд микрофинансирования. За счет средств бюджета малый и средний бизнес может получить займы под небольшой процент. В 2021 году фонд выделит на это более 2 млрд рублей. Предпринимателям, не имеющим залоговой базы, помогает Фонд развития бизнеса края: он предоставляет гарантийную поддержку. В этом году в фондом планируется предоставить поручительств на сумму не менее 2,2 млрд рублей»,— сообщил он.
Губернатор также сообщил, что сейчас в Краснодарском крае разрабатывается комплекс сервисов и мер поддержки самозанятых граждан и предпринимателей, реализующих проекты социальной значимости. Реализация этих направлений позволит увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 1 млн человек к 2025 году.
Ранее вице-губернатор Александр Руппель рассказал, что в 2021 году в Краснодарском крае одним из нововведений станет особое внимание к государственным мерам поддержки самозанятых.
«Сейчас их более 46 тысяч человек. На самозанятых будут распространяться все виды поддержки, предусмотренные для малого и среднего предпринимательства. В том числе самая популярная мера поддержки — льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования»,— прокомментировал он.
Меры поддержки бизнеса, предпринятые в Краснодарском крае, оценили и в Минэкономразвития России. Глава ведомства Максим Решетников включил их в число лучших региональных практик, помогавших предпринимателям в 2020 году. Например, по числу самозанятых Кубань вошла в топ-5 регионов России. Кроме того, Краснодарский край отметили как один из лучших регионов в области оценки регулирующего воздействия.
«Принятые меры поддержки позволили малому и среднему предпринимательству не просто удержаться, но и сохранить рабочие места. В этом году нам удалось перевыполнить показатели по ряду региональных проектов. Более 10 тысяч предпринимателей получили поддержку в рамках проекта по акселерации. На 30% удалось превысить плановые показатели финансовой поддержки, оказанной Фондом развития бизнеса»,— также рассказал Александр Руппель.