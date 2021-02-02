Продажи люксовых автомобилей в России упали на 15%

Продажи новых легковых автомобилей класса люкс в 2020 году в России упали на 15%, до 1114 машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 штук). Покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский рынок (–8%)»,— сообщили аналитики.

За прошлый год россияне приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (это 35% рынка), 299 Bentley, 199 Rolls-Royce, 139 Lamborghini, 52 Maserati, 29 Ferrari и девять Aston Martin. Все марки кроме Rolls-Royce в 2020 году продемонстрировали отрицательную динамику. Более половины (56%) покупок традиционно пришлось на Москву — жители столицы купили 628 люксовых машин.

Ранее «Автостат» сообщал, что продажи премиальных автомобилей в России в 2020 году сократились на 7,6%. За минувший год в стране было продано 147,2 тыс. автомобилей класса премиум.