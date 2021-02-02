Свердловские студенты колледжей и техникумов выйдут с дистанта

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отменит дистанционное обучение для студентов колледжей и техникумов, об этом он написал у себя в Instagram.

Также с 5 февраля в регионе будет разрешена работа заведений общепита в ночное время, а частные детские сады с 8 февраля смогут вернуться к полной загрузке. Отметим, что сейчас им разрешено работать с 50% наполняемостью. «Они смогут вернуться к полноценной работе с понедельника. Сейчас специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности», — написал губернатор Евгений Куйвашев.