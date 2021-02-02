После митингов 31 января на Кубани составили 78 административных протоколов

В Краснодарском крае по итогам акций протеста в поддержку Алексея Навального на участников составили 78 протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МВД региона.

В ведомстве уточнили, что неделей ранее по итогам несогласованных акций в регионе составили 225 протоколов о совершении административных правонарушений.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 28 января, в Краснодарском крае после проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Алексея Навального оштрафовали 33 человека. Общая сумма взысканий составила 323,5 тыс. руб. Еще в отношении 47 участников протестов был применен административный арест, обязательные работы назначили одному человеку.

Алексей Белянин