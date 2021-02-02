Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на очередной сбой в работе сети

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных Downdetector. Накануне, 1 февраля, в работе социальной сети также наблюдались проблемы.

Сейчас пользователи жалуются на проблемы с работой сайта, входом в аккаунт и отправкой сообщений. Больше всего жалоб приходит от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

«У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе компании.