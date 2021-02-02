Вузы ХМАО вернутся к очному обучению с 8 февраля

Высшие учебные заведения Ханты-Мансийского автономного округа вернутся к очному формату обучения с 8 февраля, сообщил оперштаб региона со ссылкой на губернатора Наталью Комарову. С 1 по 7 февраля вузы будут проводить лекции в дистанционном формате, а практические занятия — очно с разведением потоков студентов по аудиториям.

С 1 февраля возобновили очный формат обучения в средне-специальных образовательных учреждениях округа. По словам госпожи Комаровой, колледжи и техникумы приступят к обучению с условием разведения потоков обучающихся.

Напомним, в регионе до 28 февраля продлен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Помимо этого, ограничена работа детских игровых комнат и развлекательных детских центров, развлекательных учреждений и кальянных. Кинотеатры могут проводить сеансы с учетом заполняемости не более 50% мест. С 1 февраля организации культуры ХМАО возобновили работу с учетом заполняемости залов не более 50%.

На 2 февраля с начала пандемии в Югре коронавирусом заразились 48 009 человек. Из них 44 829 уже выздоровели, еще 672 пациента скончались.

Михаил Мананников