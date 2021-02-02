ПАРНАС планирует переформатировать «замороженную» партячейку в Тамбове

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) планирует переформатировать работу своего регионального отделения в Тамбовской области, деятельность которого приостановлена на один месяц по решению суда. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в партии.

Там пояснили, что ПАРНАС постарается в течение месяца исправить все выявленные тамбовским управлением Министерства юстиции нарушения. Сейчас реготделение находится на стадии переформатирования. «В отделении были в основном пожилые люди. Кто-то вышел по состоянию здоровья. Будем набирать новую команду», — рассказали в партии.

Напомним, по решению Тамбовского областного суда деятельность тамбовского отделения ПАРНАС приостановлена на месяц из-за нарушений законодательства о партиях. В частности, оно не уведомило Минюст о смене руководителя и изменении названия, а также не предоставило в министерство отчетность за 2019 год. Как пояснил “Ъ-Черноземье” возглавлявший тамбовское реготделение партии Николай Воробьев, он сложил полномочия в 2018 году. В партии не ответили на вопрос “Ъ-Черноземье” о новом руководителе ячейки.

Сергей Толмачев