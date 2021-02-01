Тамбовская ячейка партии ПАРНАС приостановит работу на месяц по решению суда

Тамбовский областной суд по иску управления Министерства юстиции приостановил на месяц деятельность местного регионального отделения «Партия народной свободы» (ПАРНАС). Как пояснили “Ъ-Черноземье” в суде, причиной стали допущенные отделением нарушения законодательства о политических партиях.

В частности, оно не уведомило Минюст о смене руководителя и изменении названия, а также не предоставило в министерство отчетность за 2019 год. «Отделению трижды выносилось предупреждение. Вследствие того, что никакие меры предприняты не были, суд принял решение приостановить его деятельность на месяц для устранения недостатков», — рассказали в облсуде. Как рассказал “Ъ-Черноземье” бывший руководитель реготделения Николай Воробьев, он сложил полномочия в 2018 году, а возглавлял партячейку с момента ее основания в 2011-ом. Господин Воробьев сказал, что слышал об иске о приостановке деятельности отделения «чисто по формальным показателям». «Это смешно, конечно, зачем заморачиваться из-за месяца? Тогда бы уже на полгода приостановили, — сыронизировал Воробьев. — Видимо, постеснялись. Ведь надо изображать какую-то деятельность, а в то же время в преддверии федеральной кампании неприлично прессовать партии. Вот они и решили избрать такой компромисс».

Пресс-служба партии ПАРНАС не ответила на вопрос “Ъ-Черноземье”. В Минюсте предложили сделать официальный запрос для получения комментария. В региональном отделении ПАРНАС не ответили на звонки. ПАРНАС ведет свою историю от созданной в 1990 году республиканской партии РФ и называет себя «идейным продолжателем дела дореволюционной Конституционно-демократической Партии народной свободы». Партия была образована в 2010 году на основе коалиции Михаила Касьянова, Бориса Немцова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова. Минюст отказал в ее регистрации, однако Европейский суд по правам человека признал это решение незаконным. Нынешним лидером ПАРНАС является Михаил Касьянов.

Сергей Толмачев