Суд прекратил дело начальника управления ЖКХ Таганрога

Таганрогский городской суд прекратил производство по делу начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Запись об этом появилась в картотеке суда.

Валерий Каргаев обвинялся по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). По версии следствия, он с августа 2015 года по декабрь 2018 года ненадлежащим образом организовал сбор, вывоз, утилизацию и переработку отходов. В частности, чиновник разрешил подведомственному предприятию «Спецавтохозяйство» размещать отходы на закрытом городском полигоне. Ущерб, нанесенный городу, следователи оценивали в 58 млн руб.

Кристина Федичкина